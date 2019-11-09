Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan Kos adasına giderken lastik botun batması sonucu 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi.

09.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:48

açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

Muğla'nın ilçesinde yasa dışı yollardan adasına giderken lastik botun batması sonucu 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi.

MUĞLA - Muğla'dan Yunanistan'a geçmeye çalışan ve içerisinde mültecilerin bulunduğu lastik bot battı. Olayda botta bulunan 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesi Akyarlar sahilinden Yunanistan'ın Kos adasına yasa dışı şekilde geçmeye çalışan içerisinde 7 mültecinin bulunduğu lastik bot Hüseyin Burnu açıklarında su alarak battı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine Sahil Güvenliğe ait iki bot olay yerine sevk edildi.

Lastik bottaki 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, bir düzensiz göçmenin kayıp olduğu öğrenildi. Bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıç timi yönlendirildi. Kayıp bir düzensiz göçmenin arama çalışmaları helikopter ve dalgıç timi tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Muğla açıklarında mülteci botu battı: 6 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor
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