Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ekrana dönüyor! Hangi kanalla anlaştılar?
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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ekrana dönüyor! Hangi kanalla anlaştılar?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ekrana dönüyor! Hangi kanalla anlaştılar?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa, ekrana dönmeye hazırlanıyor... İşte detaylar...

Medyatava'nın haberine göre; Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın yaptığı 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programı bir süredir ekranladan uzak kalmıştı. 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının yeni adresi TV8 oldu. Sevilen program, yakında izleyicisiyle buluşacak.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ekrana dönüyor! Hangi kanalla anlaştılar?

Kaynak: Snob Magazin

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Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa ekrana dönüyor! Hangi kanalla anlaştılar? - Haberler Magazin
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