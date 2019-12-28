Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi
Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının sunucularından olan ve aynı zamanda Posta Gazetesi'nde Magazin Müdürlüğü yapan Müge Dağıstanlı'nın babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın 79 yaşındaki babası Güngör Abdullah Dağıstanlı, Antalya'da evinde düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
BANYODA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU
Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Astur Manolya Sitesi'nde yalnız yaşayan Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı göremeyen komşuları, saat 13.30 sıralarında evine gitti. Zili çalan komşuları, kapıyı açan olmayınca giriş kattaki eve pencereden girdi. İçeriden aldıkları anahtarla kapıyı açan komşuları, Güngör Abdullah Dağıstanlı'yı banyoda yerde hareketsiz buldu.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dağıstanlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Dağıstanlı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dağıstanlı'nın banyoda ıslak zemin nedeniyle kayıp düştüğü, buna bağlı olarak da yaşamını yitirdiği belirtildi.
Haber Videosu: Sunucu ve gazeteci Müge Dağıstanlı'nın babası yaşamını yitirdi
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Neden Kahreden haber ?Ulan bu memlekette vakti saati gelen herkes ölüyor onlar kahreden haber olmuyorda hergün ahlaksız programlar yapan birinin babası ölüncemi kahreden haber oluyor ?Soytarılar ölüm var ibret alın.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır