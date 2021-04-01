Müge Anlı Şevki Hoca kaç yaşında? Şevki Sözen kimdir?

Müge Anlı Şevki Hoca kaç yaşında? sorusu program anında merak edilen sorualrdan oluyor. Şevki Sözen kimdir? Tıp uzmanı Şevki Sözen, Müge Anlı programında yaptığı yorumlarla dikkatleri çekiyor. İzleyicilerin merak konusu haline gelen Şevki Sözen hakkında Şevki Hoca kimdir ve Şevki Sözen kaç yaşında gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.