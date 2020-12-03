Müge Anlı Remzi Bayazit kimdir? Remzi Bayazit olayı nedir? 3 Aralık Remzi Bayazıt bulundu mu?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI REMZİ BAYAZİT KİMDİR?

Emekli astsubay olan Remzi Bayazit, 58 yaşındadır.

REMZİ BAYAZİT OLAYI NEDİR, BULUNDU MU?

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kayıp olarak aranan Remzi Bayazıt'tan acı geldi. Ordu'da yaşayan 58 yaşındaki emekli astsubay Remzi Bayazıt, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından bir otele yerleşmişti. Kardeşini bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Suriye Gemici, cinayetten şüphelendiklerini belirtti.

Altınordu'da, eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan emekli astsubay Remzi Bayazit'in (58), otomobili Gökömer Mahallesi´ndeki Zabtiye Deresi kenarında terk edilmiş halde bulunmuştu. Bölgede havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucunda Bayazit'in izine rastlanılamadı. Bunun üzerine Bayazit'in kız kardeşi Suriye Gemici, kardeşinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Kardeşi kaybolmadan önce eşiyle tartışını belirten Gemici, "Kardeşimin eşi ve çocuklarıyla uzun yıllar önce bağlantımız kopmuştu ancak ben kardeşimle bağlantımı koparmamıştım. Nereye gittiyse hep takip ettim, çağırdım. Eve alınmadıysam da kapısına kadar gittim. Kovulsam da gittim. Yani bırakmadım kardeşimi. 1 Ekim günü telefon geldi kardeşimin eşinden. Bu telefon sanki bir kötü haber gibiydi. Çünkü uzun zamandır aramıyorlardı. Ben kardeşime ve yeğenime bir şey olduğunu düşündüm. Ne oldu beni çıldırtma dedim. Bana, 'Gel, kardeşini alıyorsan al. Sonra bana söylemedi deme. Sana son kez söylüyorum. Ölsün' dedi ve bir iki sitem etti. Tartışmalar yani. Ben de dedi ki, yurtdışına gezmelere giderken, yurtiçinde kardeşim gezdirirken niye bana kardeşimi teslim etmedin. O zaman teslim etseydin dedim" diye konuştu.

Kardeşinin kaybolmadan birkaç gün önce yeni sim kartı çıkarttığını ifade eden Gemici, "Kaybolmadan önce çarşamba günü telefonundaki aynı numarayla sim kart almış. Yeğenlerime soruyorum; sim kartı kaybetti. Kardeşim öyle gezip tozup kaybedecek birisi değil. Acaba kardeşimin sim kartını birisi aldı da, yeniden mi sim kart çıkarttı. Sonra o sim kart başka bir telefona takılmış. Sonra iki üç kişinin konuşma kayıtları çıktı. Onları sordular. Onlar da ben ondan telefonumu aldım, ben ona telefonumu verdim gibi böyle cevaplar vermişler. Ayrıca arabanın bulunduğu yerin az yukarısında hiç kullanılmamış yepyeni bir gömlek bulundu. Hiçbir zarar görmemiş. Bir de askeri içlik gibi bir parça bulundu. Yepyeni gömleği kimse köyde atmaz" şeklinde konuştu.

REMZİ BAYAZIT BULUNDU MU?

58 yaşındaki Remzi Bayazıt'la ilgili kötü haber dün geldi. Bayazıt, arabasının bulunduğu Zaptiye deresine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Canlı yayına telefonla bağlanan kardeşi Suriye Gemici, Remzi Bayazıt'ın o saatte köye tek başına gitmeyeceğini, oraya yönlendiren birinin olabileceğini ya da aracın içerisinde başka birinin olduğunu belirtti. Kardeşinin kesinlikle intihar etmeyeceğini söyleyen Gemici, biri tarafından öldürüldüğünü söyledi. Suriye Gemici, aynı zamanda bunun planlanmış bir cinayet olabileceğine dikkat çekti.