Müge Anlı Nezen Germiyen cinayetinin sonucu nedir? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir? Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü?

Nezen Germiyen cinayeti çözüldü mü? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Nevşehir'in Nar beldesinde okula gitmek için evinden ayrılan ve 6 ay sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Nezen Germiyen'in konusu yeniden gündeme geldi. Lütfiye Gündüz cinayetiyle bağlantısının bulunduğu düşünülen Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü? Müge Anlı'da yeniden gündeme gelen Nezen Germiyen cinayetinin detayları nelerdir? Nezen Germiyen Lütfiye Gündüz cinayetlerinin bağlantısı nedir?

Nevşehir'in Nar beldesinde 1 Aralık 2012 tarihinde okula gitmek için evinden ayrılan ve 6 ay sonra cesedi bulunan 14 yaşındaki Nezen Germiyen'in cenezesi toprağa verildi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden ele alınan Nezen Germiyen cinayeti çözüldü mü? Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü? sorularının yanıtları sizler için derledik. Nevşehir'de 2013 yılında evinden kaybolduktan sonra bir daha haber alınamayan Lütfiye Gündüz'ün kaybında yeni bir gelişme yaşandı.

MÜGE ANLI - NEZEN GERMİYEN CİNAYETİNİN SONUCU NEDİR?

Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verildi.

Germiyen için Nar beldesindeki Büyük Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Büyük Camii İmamı Ferhat Şahin tarafından kıldırılan cenaze namazına Germiyen'in ailesi, Nar Belediye Başkanı Ali Erdoğmuş ve Germiyen ailesinin yakınları katıldı.

Cenaze namazı sonrasında konuşan Büyük Cami İmamı Ferhat Şahin, "Çocuklarımızı internete teslim etmeyelim. Onlara her zaman gerekli ilgiyi ve sevgiyi gösterelim. Bu küçük yavrumuz da bizlere ders olsun" dedi.

Cenaze namazı sırasında gözyaşlarına hakim olamayan baba Hüseyin Germiyen ise, kızının katil ya da katillerinin en kısa sürede bulunmasını isteyerek, "Adalete güveniyoruz. Umarım kısa sürede kızımı öldürenler bulunur ve gereken cezayı çekerler" diye konuştu.

Cenaze namazının ardından Nezen Germiyen'in cenazesi Nar Belde Mezarlığında defnedildi.

NEZEN GERMİYEN'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki genç kızın katil zanlılarının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak henüz bulunamadı.

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti: "Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim." dedi.



Nezen Germiyen Lütfiye Gündüz bağlantısına dair detaylar ortaya çıktı.

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NEZEN GERMİYEN-LÜTFİYE GÜNDÜZ BAĞLANTISI

2012 yılında evinden ayrılan ve 6 ay sonra cansız bedenine ulaşılan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinin kayıp Lütfiye Gündüz dosyası ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Çarpıcı iddiayı, kayıp kadının sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'in kız kardeşi Büşra Koçyiğit dile getirdi.

"NEZEN'İ BEN ÖLDÜRDÜM"

Nezen Germiyen cinayeti ve kayıp Lütfiye Gündüz ile de bağlantılı olduğu öğrenilen şüpheli Ahmet Taşkın'ın kendisine o dönem defalarca saldırıda bulunup tehditler savurduğunu açıklayan Büşra Koçyiğit, şunları ifade etti:

"Ahmet Taşkın, 'Nezen'i ben öldürdüm. Onu öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Seni dağa kaçıracağım. Şu Lütfiye'yi bize verin' dedi. Bana ağza alınmayacak sözlerde bulundu. Kafama silah dayadı. Okula giderken defalarca arabayı üzerime sürdü. Korktuğum için sustum."

STÜDYO BUZ KESTİ

Hayrete düşüren iddia ve iki dosya arasındaki bağlantı sonrası Müge Anlı ve stüdyodakiler buz kesti. Öte yandan 13 yaşındaki Nezen cinayetinin yaşandığı o dönemde şüpheli isimler arasında yer alan Ahmet Taşkın'ın, Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gün görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.