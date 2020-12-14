Müge Anlı Münire Tuncel öldü mü? Münüre Tuncel kimdir?
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Müge Anlı Münire Tuncel öldü mü? Münüre Tuncel kimdir?

14.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:28
Müge Anlı Münire Tuncel öldü mü? Münüre Tuncel kimdir?

Müge Anlı'da konu olan isimlerden biri de Melihat Tunçel olmuştu. Annesini aramaya gelen Münüre Tuncel hakkında çıkan haberler ise şok etkisi yarattı. Peki, Müge Anlı Münüre Tuncel öldü mü? Münire Tuncel kimdir? Münüre Tunçel hakkında merak edilenler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında geçtiğimiz haftalarda Afyonkarahisar'da yaşanan bir cinayet gündeme gelmişti. Annesinin ölümünden sorumlu tutulan Münire Tuncel'in intihar ettiği iddia edildi. Seyirciler Münire Tuncel öldü mü sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki Münire Tuncel kimdir? Münire Tuncel intihar mı etti? İşte Minire Tuncel olayı hakkında merak edilen detaylar...

MÜNİRE TUNCEL KİMDİR? MÜNİRE TUNCEL OLAYI NEDİR?

10 Kasım tarihinde Afyonkarahisar'da kızı ile birlikte köyde yalnız yaşayan Melihat Tuncel evlerinin bahçesinde ölü olarak bulunmuştu. Melihat Tuncel'in kızı Münire Tuncel köylüler tarafından cinayetle suçlanmıştı.

MÜGE ANLI MÜNİRE TUNCEL ÖLDÜ MÜ?

18 Kasım Günü Müge Anlı'nın programına katılması beklenen Münire Tuncel otelde intihar girişiminde bulundu. Münire Tuncel'in yengesi Funda Tuncel'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından 'görümcemi dün gece kaybettik' yönünde bir paylaşım yapılınca herkes arama motorunda Münire Tuncel öldü mü sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Müge Anlı intihar olayının ardından yaptığı açıklamada Münire Tuncel'in durumunun iyi olduğunu ve tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden programa katılacağını söylemişti.

Afyonkarahisar Emniyet ise korkunç cinayeti çözmek için titizlikle çalışmayı sürdürüyor.

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