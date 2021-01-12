Müge Anlı kimdir? Müge Anlı evli mi, kaç yaşında?

Yeni yaş gününü televizyon ekranlarında kutlayan Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında dünyaya geldi. Televizyon sunucusu ve gazeteci Müge Anlı kimdir? Müge Anlı evli mi, kaç yaşında? sorularını sizler için derledik.

ATV'nin aynı formatta yıllardır ekranlarda sevilerek izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu yapan Müge Anlı, faili meçhulları ve kayıpları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Aynı zamanda destek olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Müge Anlı kimdir? Müge Anlı evli mi, kaç yaşında? sorularının detayları sizlerle.

MÜGE ANLI KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Müge Anlı, yüksek lisansınıKadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk alanında yaparak tamamladı. Müge Anlı, televizyon sektöründe ilk olarak Kanal D'de yaptığı Şenay Düdek ile birlikte sunduğu 'Dobra Dobra' adlı magazin programı ile başladı. Programda magazin sohbetleri ve konukların ağırlandığı bir formatta yapılmaktaydı.

Bir sezon Düdek ilebirlikte program yaptıktan sonra, aynı programa FOX Türkiye'de Şenay Düdek ile Cenk Eren, Kanal D'de Müge Anlı ise Pakize Suda'yla devam etti. Programdaki sunuculuk deneyiminin ardından adından yavaş yavaş söz ettiren Müge Anlı yeni bir formatla ATV kanalında kendi adıyla yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, yakınlarını kaybeden, faili meçhul cinayetleri açığa çıkaran bir formatta ilerlemektedir.

MÜGE ANLI EVLİ Mİ?

Müge Anlı 1993 yılında kendisi gibi gazeteci olan Burhan Akdağ ile hayatını birleştirmişti. 1993 yılında evlene Müge Anlı, 2008 yılında Burhan Akdağ ile yollarını ayırma kararı aldı.

MÜGE ANLI KAÇ YAŞINDA?

19 Aralık 1973 yılında doğan Müge Anlı geçtiğimiz 2020 yılının 19 Aralık tarihinde 47 yaşına girdi. Covid- 19 sürecinin zorlu döneminde stüdyoda doğum gününü kutlayan Müge Anlı, duygulu anlar yaşadı.