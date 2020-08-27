Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı yakarak öldürmüş Geçtiğimiz aylarda şüpheli bir şekilde yanarak can veren küçük çocuğun ölümündeki gizem, Müge Anlı'da aydınlatıldı. Annesinin aşığından şiddet gören küçük çocuğun sıradan bir yangında değil, benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı.

Yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili şoke eden bir açıklama geldi. Müge Anlı canlı yayında, Anne G.A'nın oğlunu, sevgilisiyle birlikte yakarak öldürdüğünün ortaya çıktığını söyledi.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan Şiar Kılıç (9) yaşamını yitirmiş, annesi Gülizar Emanet ise dumandan etkilenmişti. Küçük çocuğun şüpheli ölümü sonrası Müge Anlı'nın programına konuk olan anne, küçük çocuğa sevgilisinin şiddet uygulayıp istismarda bulunduğunu söyledi. Şok itiraf sonrasında anne G.A. ve erkek arkadaşı H.K. gözaltına alındı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNMUŞTU

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Sakarya'nın Kocaali ilesinde 28 Nisan günü annesinin sevgilisi ile yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç ile ilgili gelen şok itirafı ise bugün canlı yayında açıkladı. Müge Anlı, ifade işlemlerinin gece boyu devam ettiğini söyledi. Gelen ilk itirafı canlı yayında izleyicileriyle paylaşan Anlı; "H.K'nin erkek kardeşi Y; ifade işlemleri sırasında Şiar'ı, G. ve H.'nin birlikte benzin dökerek yaktığını söyledi" dedi.

Anne G.A, sevgilisi H.K'nin oğlunu öldüresiye dövdüğünü, demir çubukla taciz ettiğini de Müge Anlı'ya itiraf etmişti.

Kaynak: İHA