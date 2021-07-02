Müge Anlı Şiar Kılıç nasıl öldür? Gülizar - Hami olayı nedir?

Müge Anlı Tatlı Sert ATV canlı yayında Sakarya'daki Şiar Kılıç olayı aydınlandı. Gülizar Kılıç oğlunun Hami tarafından dövüldüğünü itiraf etti. Polis canlı yayına gelip Gülüzar ve Hami Kıcı'yı tutuklandı. Müge Anlı Gülizar - Hami olayı nedir? Şiar Kılıç nasıl öldü?

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI GÜLİZAR - HAMİ OLAYI NEDİR?

Sakarya'da bir yangında öldüğü düşünülen Şiar Kılıç olayında son dakika gelişmeler yaşandı. Anne Gülüzar Kılıç dün Hami yayını terkettikten sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti. Canlı yayında gelen 'sopayla cinsel taciz' iddiası ise tüyleri diken diken etti.

Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövmüş. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı.

Gülüzar Kılıç, Hami Kıcı'nın o gün kendisini döverken Şiar'ın araya girdiğini belirtti. Çivili sopayla dövdüğü Şiar Kılıç'ın eli ve ayağından kanlar gelmeye başlamış. Dayak sonrasında ağzından yeşil sıvılar gelen Şiar, sonrasında kendisinden geçmiş. Gülüzar yanan evde duvarlarda kan olduğunu da anlatarak 'Beni dövdü duvarlarda benim kanım vardı" dedi.

MÜGE ANLI ŞİAR KILIÇ DAVASI NEDİR?

Müge Anlı 9 yaşında diri diri yakılarak öldürülen Şiar Kılıç'ın katillerini ortaya çıkarttı. Müge Anlı ile Türkiye gündemine oturan Şiar Kılıç davasında 4 kişi hakkında karar verildi. Annesinin erkek arkadaşı tarafından çivili sopa ile dövüldükten sonra canlı canlı yakılarak öldürülen Şiar Kılıç davasında hakim karşısına çıkan 4 kişi tutuklandı.

ATV ekranlarındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Şiar Kılıç cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. Canlı canlı yakılarak öldürülen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın katilleri Müge Anlı tarafından ortaya çıkartıldı. Harekete geçen emniyet ekipleri, Şiar Kılıç cinayetinde parmağı olanları tek tek topladı.

9 YAŞINDAKİ ŞİAR KILIÇ NASIL ÖLDÜ?

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasının ilk duruşması sona erdi. Anne Gülizar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım." dedi.

GÜLİZAR A. TUTUKLANDI MI?

Sakarya'da, 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak öldüğü olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.