Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Aleyna Çakır olayında yeni bir gelişme yaşandı. Çakır'ın ölümüyle ilgili Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı fuhşa zorlayarak üzerinden para kazandığı iddiası gündeme gelirken ailenin avukatı Umur Yıldırım, konu hakkında savcılığa yeni suç duyurusunda bulundu.

Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan ve Tüm Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Aleyna Çakır dosyasında flaş bir gelişme yaşandı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntülerin ardından Uygun'un Aleyna Çakır üzerinden fuhşa zorlayarak para kazandığı iddiası gündeme geldi.

YENİ SUÇ DUYURUSU

Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, konuya ilişkin savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Çakır ailesinin avukatı Yıldırım, ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu ve son gelişmeyle birlikte yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını söyledi.

Ümitcan Uygun

YENİDEN İFADEYE ÇAĞIRILABİLİR

Avukat Yıldırım, söz konusu yeni iddiaların ardından soruşturmaya başlarsa Ümitcan Uygun'un dördüncü kez ifadeye çağrılacağını belirtti. Öte yandan Aleyna Çakır'ın ailesi kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI: SUÇLULARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUM

Müge Anlı ise yaptığı açıklamada, "Ben Aleyna'nın ailesinin 'Ölüm tehdidiyle yaşıyoruz' demesine açıkçası son derece üzüldüm. Ne demek yani zaten evlatlarını kaybetmişler. Bir de ölüm tehlikesiyle yaşıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bir hukuk devletine bunları yakıştıramıyorum. Bunların bir an evvel ortaya çıkarılıp varsa da cezalıların ve suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hem suçlu hem güçlü. Hem bir üzüntü yaşıyorsun hem de öldürülmekten korkuyorsun. Tehdit edildiğini söylüyorsun. Bunların varsa eğer delilleri ortaya konulsun" dedi.