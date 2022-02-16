Müge Anlı'daki Osman Küçük kim? Osman Küçük neden öldürdü? Müge Anlı 16 Şubat son bölümde neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da son bölümde Osman Küçük'ün ölümü ele alındı. Urla'da ölü bulunan Osman Küçük nasıl öldü ve neden öldü merak ediliyor. Osman Küçük öldürülüyor ve cesedinin yanında bir balta bulunuyor. Yapılan incelemeye göre balta ile öldürüldüğü düşünülüyor. Herkesin merak ettiği, Müge Anlı'daki Osman Küçük kim, neden öldürdü? Müge Anlı 16 Şubat son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

MÜGE ANLI'DAKİ OSMAN KÜÇÜK KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Urla'da yaşanan kan donduran cinayet ardındaki sır perdesini aralamaya çalışan Müge Anlı, Osman Küçük cinayetini ele aldı. Osman Küçük kim ve neden öldürdü soruları gündeme geliyor. Osman Küçük öldürüldüğü yerde baş ucunda bir balta bulunuyor. Yapılan incelemelere göre, Osman Küçük o baltayla öldürüldüğü düşünülüyor.

Osman Küçük'ün birlikte yaşadığı Cafer İçer kayıp ve bu nedenle Osman Küçük'ün ailesi tarafından iki tane iddia öne sürülüyor. Osman Küçük öldürüldükten sonra Cafer İçer'de ortadan kayboluyor. Birinci iddia, Osman Küçük'ü öldürenler Cafer İçer'i de öldürdü ya da ikinci iddia ise Cafer İçer, Osman Küçük'ü öldürdü ve ortadan kayboldu. Ortadan kaybolan arkadaş öldürüldü mü yoksa öldürdü mü sorularına yanıt aranıyor.

Osman Küçük iki çocuk babası ve inşaat işçisi olarak hayatını idame ettiriyordu.

MÜGE ANLI 16 ŞUBAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son bölüm neler oldu merak ediliyor. Yayınladığı son bölümde Safiye ve Cüneyt olayı ele alındı. Safiye iddialara göre Cüneyt tarafından dolandırıldığını öne sürmüştü. Ardından 20 ve 22 yaşlarında iki genç kızın cinayeti mercek altına alındı. Kocaeli'de yaşanan kan donduran kadın cinayeti Emine Çöp ve Tuğçe Semiz cinayeti sonrası katiller emniyet tarafından aranıyor. Son olarak Osman Küçük cinayetinin ardındaki sır perdesi aydınlatılıyor. 16 Şubat tarihinde yayınlanacak olan yeni gelişmelerde haberimz güncellenecektir.

MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

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