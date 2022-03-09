Müge Anlı'da pes dedirten olay! Çocuklarını ve eşini bırakan kadın, damadına kaçtı
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Çocuklarını ve eşini bırakan 43 yaşındaki Cemile Özdemir, damadına kaçtı. Bir yıldır görüşmeyen Özdemir ve annesi bugün Müge Anlı'nın canlı yayınında yüzleşti. Mesaj kayıtlarına ve samimi fotoğraflarına rağmen damadına kaçmadığını söyleyen Cemile Özdemir, "Damadımla çektirdiğim fotoğraflarda hiçbir şey yok. Geri dönmeyeceğim. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın" dedi.
Ankara'da yaşayan 61 yaşındaki Azime Akkor, 43 yaşındaki 3 çocuk annesi, kızı Cemile Özdemir'i bir yıldır göremediği iddiasıyla araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu. Kızının kocasını terk ettikten sonra damadı ile bir yaşam sürdüğünü iddia eden Akkor, damadı ve ailesinin kızını kullandığını, torunlarının da annesiz kaldığını ileri sürdü. Müge Anlı, iddia üzerine damadına kaçtığı söylenen Cemile Özdemir'e ulaştı. Bir yıldır ailesiyle görüşmeyen Özdemir, stüdyoda annesiyle duygusal bir kavuşmaya imza attı. Fakat o anlar çok uzun sürmedi.
Damadıyla kaçmadığını, kendi ayakları üzerinde durmak için ailesini geride bıraktığını söyleyen Cemile Özdemir, "Tek başıma yaşıyorum. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın. Zaten çocuklarıma bakıyorlarmış. Ben kimseyi istemiyorum" dedi. Genç kadının sözleri üzerine öfkelenen annesi Azime Akkor, "Kızımı o adama bırakmayacağım. Alıp buradan götüreceğim" diye konuştu.
Ailesine dönmek istemediğinin altını ısrarla çizen Cemile Özdemir, hakkındaki iddiaları reddederken damadı ile öpüşürken çektikleri fotoğraflarına yönelik sorulara ise "Damadımla çektirdiğim fotoğraflarda hiçbir şey yok" diye yanıt verdi.
Umursamazlığı herkesin tepkisini çeken üç çocuk annesi kadının tavırlarına Müge Anlı da sessiz kalmadı. Anlı, "Siz imkansız bir aşkın peşine mi düştünüz? Siz kızınıza hamileyken bile şiddet uygulayan damadınızla nasıl görüşürsünüz? Mesajlarınız da elimde… Bu duygudan kurtulmak için desteğe ihtiyacınız var. Gittiğiniz yol, yol değil. Siz 4 yaşındaki çocuğunuzu bırakıp nasıl gidersiniz?" şeklinde konuştu.
Müge Anlı'nın sözleri bile fikirlerini değiştirmeyen Cemile Özdemir, "Evimden kendi isteğimle ayrıldım. İmkansız bir aşka düşmedim. Ben çocuklarıma annelik yapamadım. Eşim de babalık yapamadı. Çocuklarım önce Allah'a sonra anneme emanet. Ben çocuklarımı uzaktan takip ediyorum" dedi.