Müge Anlı'da işlenen akılalmaz intihar olayında acılı aile canlı yayında çileden çıktı

Adana'da yaşayan Şahap Örcün, borçları nedeniyle intihar etme kararı aldı ve durumu yakın dostu Mehmet Ali Tunç'a anlattı. Ancak Örcün'ü kararından vazgeçiremeyen Tunç da intihara karar verdi. Bunun üzerine Şahap Örcün, geldikleri Seyhan Baraj Gölü'nden atlarken, Tunç ise intihardan vazgeçti. Akılalmaz olayda gerçeğin aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvuran acılı aile ise Tunç'un çelişkili ifadeleri üzerine yayında çileden çıktı. Stüdyonun karıştığı anlarda aile Tunç'a tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan 53 yaşındaki Şahap Örcün isimli şahıs, 26 Şubat tarihinde yakın arkadaşı Mehmet Ali Tunç'un evine geldi. Tunç'un iddiasına göre burada alacaklıları ile konuşan Örcün, konuşmasının ardından arkadaşına borçları nedeniyle intihar etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Mehmet Ali Tunç, yakın dostunu intihar etmekten vazgeçirmeye çalıştı. Ancak akılalmaz olayda, Şahap Örcün'ü intihardan vazgeçirmeye çalışan Tunç da arkadaşına uyum sağlayarak intihar etme kararı aldı.

İNTİHAR İÇİN SEYHAN GÖLÜNE GELDİLER

İkili, yanlarına aldıkları iple birlikte Adana'nın Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsüne geldi. Burada köprünün demir korkularına tutunan Şahap Örcün, Mehmet Ali Tunç'un iddiasına göre ellerini iple bağlayarak kendisini aşağı bıraktı. O sırada intihar etmekten vazgeçen Tunç, arkadaşının gözü önünde gölde kaybolmasının üzerine olayı polis ekiplerine ihbar etti.

ÖRCÜN'E AİT BİR İZE ULAŞILAMADI

Mehmet Ali Tunç'un ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hem dalarak hem de gölün altını teknolojik olarak takip ederek gölde yaptıkları aramada Şahap Örcün'e ait bir ize ulaşamadı. Akıllara durgunluk veren olayda, Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine Tunç, ekipler tarafından gözaltına alınarak 'intihara teşvik' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Mehmet Ali Tunç, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VERDİĞİ CEVAPLAR ÇİLEDEN ÇIKARDI

Olayların ardından acılı aile, Şahap Örcün'ün ölümüne ilişkin gerçeğin aydınlatılması için ATV'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e katıldı. Canlı yayında Mehmet Ali Tunç'a da yer veren Müge Anlı, tek tek tarafları dinledi. Ancak Tunç'un olay gününe ve öncesine ilişkin verdiği çelişkili ifadeler hem programdakileri hem de izleyicileri şaşkına çevirdi. Müge Anlı'nın defalarca kez sorduğu "Neden arkadaşının isteğiyle intihar kararı aldınız" sorusuna net cevap veremeyen Tunç, yayın boyunca aynı ifadeleri ısrarla sürdürdü. Bunun üzerine çileden çıkan aile bireyi, "Bildiklerini anlat bizim içimiz yanıyor. Biz buraya şova çıkmadık. Yalan söylüyorsun. Öldürmeye karar vermişsin. Sakladıysan söyle yerini bilelim. Dediklerin birbirini tutmuyor" diyerek isyan etti.