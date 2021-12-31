Müge Anlı canlı izle bugünkü! ATV 31 Aralık Youtube Müge Anlı canlı izleme linki! ATV canlı yayın neden açılmıyor? Son bölümde neler oldu?

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MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMI HAKKINDA

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanıktan tüyler ürperten iddialar. Beyefendi, Faruk Bey'in Seher Hanım ve Mehmet Bey'i düşürenler için ödül vaat ettiğini, Ulaş Bey'in anlatmadıklarını elemanının kendisine gelip anladığını, Ulaş Bey'in saf olduğunu, o maddeyi içtikten sonra yapamayacağı şey olmadığını dile getirdi. Beyefendi, Yücel Bey'in yalan söylediğini, yasaklı madde karşılığında Seher Hanım ve Mehmet Bey'i birilerine verdiğini, kurban ettiğini, Seher Hanım'a işkence edildikten sonra yakıldığı, Mehmet Bey'in villada bir varilin içinde yakıldığını, sadece kemiklerin kaldığını, inkar edilirse kimle konuştuğunu açıklayacağını söyledi. Asıf Keleş konuştu. Asıf Bey, Mehmet Bey ile de Faruk Bey ile de arkadaş olduğunu, Mehmet Bey'in ıvır zıvır işler yaptığını, son zamanlarda hep Faruk Bey ile kaldığını, en son kendisini yanına çağırdığını, gittiğinde ikisinin yasaklı madde kullandığını, birisinin aradığını, "Geliyorum başkan" deyip kalktığını, yarın görüşürüz dediğini, aradığında kapalı olduğunu söyledi. Asıf Bey, Faruk Bey'in ben Mehmet'e kefil oldum dediğini, sonradan yine sorunca o olaylar geçti deyip geçiştirdiğini anlattı. Mustafa Kaya'nın eşinden çarpıcı iddialar. Seyhan Hanım kendisine iftira atıldığını, görümcesinin hep bu hale getirdiğini, eşinin de hakkının çocukları ile yatmak olduğunu söyledi. Irmak Hanım, babasının annesini sevdiğini dile getirirken Seyhan Hanım da eşinin kendisini terk etmek istese gidip boşanalım dediğini ama aksine eşinin aradığı zaman boşanma davası açtığı için ağladığını iddia etti. Gelin ve görümceden karşılıklı iddialar... Hüsniye Hanım, muhabirin de gelip kendisinin durumunu gördüğünü, zaten muhabirin bu kişilerin nerede olduğunu söylediğini, kendisinin bilmediğini, bunların amacının para olduğunu söyleyip kardeşine seni uyutuyorlar dediğini, Seyhan Hanım'ın da bunu bildiğini iddia etti.

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ATV CANLI YAYIN NEDEN AÇILMIYOR?

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'i izlemek isteyenler yayına zaman zaman ulaşamamakta. Ancak bu sorun kısa sürede düzelmekte.

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