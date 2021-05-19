Müge Anlı canlı izle! ATV 19 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! ATV yayın akışı!

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Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 19 Mayıs 2021 Çarşamba ekranlara geliyor. Peki, Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 19 Mayıs 2021 ATV Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı canlı izle! ATV 19 Mayıs Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! ATV yayın akışı! İşte detaylar haberimize…

MÜGE ANLI CANLI İZLE ATV!

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Mayıs 2021 canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izlemek için buraya tıklayınız.

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA

• 08.00 Kahvaltı Haberleri

• 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

• 13:00 ATV Gün Ortası

• 14:00 Beni Bırakma

• 16:20 Esra Erol'da

• 19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında yayınlanmaktadır.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.