Müge Anlı ATV Canlı izle! 25 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izle! Müge Anlı saat kaçta?

Müge Anlı ATV Canlı izle! en çok aranan başlıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor. ATV Canlı Müge Anlı izle! ATV yayın akışı! Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programında bugün neler oldu? Müge Anlı'da dün neler oldu? Müge Anlı ne zaman başladı? Müge Anlı saat kaçta? Tüm gelişmeler için 25 Mart ATV yayın akışı ile bugün Müge Anlı izleme linkleri!

Müge Anlı canlı izleme linki haberimizde. Müge Anlı ATV Canlı izle!Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün de 25 Mart 2021 Perşembe ekranlara geldi. Peki Müge Anlı'da neler oldu? Müge Anlı'nın sunduğu ATV ekranlarına gelen programda hüzünlü olaylar, savrulup giden hayatlar, ilişkiler ve yapılan DNA testleri gibi merak edilen konular yer alıyor. Peki, Müge Anlı canlı izle! 25 2021 Perşembe ATV Müge Anlı canlı izle! İşte detaylar haberimizde...

MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE

ATV'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 25 Mart 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetler ilgili son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayın izle

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ATV YAYIN AKIŞI BUGÜN 25 MART 2021 PERŞEMBE

08.00 Kahvaltı Haberler i

i 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00'da ATV kanalında!

MÜGE ANLI 24 MART'TA NELER OLDU?

Müge Anlı sıcak gelişmeyi aktarıyor. Ferhan Tetik bir haftadır kayıptı, 6 gün sonra evinin yakınında ağaçta asılı olarak bulundu. Bulunan cenazeyi teşhis etmek için yakınları adli tıp kurumuna gitti. Kesin ölüm nedeni henüz belirlenmedi. Ferhan Tetik'in acı sonu... Fatih, babasının iki gün önce kendisine iş buldum dediği, çok mutlu olduğunu borçlarını ağabeyi ile ödeyeceklerini gerekirse evlerini satıp ödeyeceklerini babasının tanker gibi olduğunu, ayağını bile kaldıramayan bir adam olduğunu bu intiharı gerçekleştirdiğine inanamadığını söyledi. Müge Anlı'ya, Engelsiz Yaşam Vakfından ''Yılın En İyi Programı'' ödülü canlı yayında verildi. 14 yaşındaki kız bulundu. Annesi dün yayına çıkmıştı, 50 gün sonra bulundu. Bulunan kız devlet korumasına alındı. Polis, İsa adlı genci aramaya devam ediyor. İki ayrı kadınla birliktelik yaşayan 31 yaşındaki Halil Buluş, kuzeninin 15 yaşındaki kızını kaçırdı. Melahat'i kaçıran Halil'in birliktelik yaşadığı kişi canlı yayında...

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLADI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın yaptığı, yönetmenliğini Ahmet Şirin'in üstlendiği 2008 yılından bu yana Atv'de sabah kuşağında yayınlanan kayıp kişilerin arandığı, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı Müge Anlı ve beraberindeki Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve avukat Rahmi Özkan'ın yer aldığı televizyon programı. 13 sezondur kesintisiz yayımlanan program bugüne kadar 3150 kaybı bulmuş, 164 cinayet dosyası aydınlatmış ve 875 aileyi kavuşturmuştur.

Program ilk kez 18 Ağustos 2008 tarihinde başladı.