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Müftülerden Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyareti

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Müftülerden Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyareti

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin ve Meram Müftüsü Zekeriya Koçak ile Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge, Selçuklu Müftüsü Bekir Derin ve Meram Müftüsü Zekeriya Koçak ile Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

KGC Başkanvekili Lokman Koyuncuoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet eden heyet, yeni yönetimin Konya için hayırlı olmasını diledi.

Koyuncuoğlu, Konya İl Müftülüğü ile ortak paydada buluşarak iş birliği içinde hareket etmek istediklerini belirtti.

Basınla alakalı çalışmalar hakkında bilgi veren Koyuncuoğlu, "Konya basını olarak her zaman olduğu gibi bu dönemde de ilkeli, değerlerine bağlı yapımızı sürdürüyoruz. Eğitim konusu başta olmak üzere meslektaşlarımızın ve tüm halkımızın aydınlatılması gereken konularda da müftülüğümüzle iş birliği yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konya İl Müftüsü Doç. Dr. Ali Öge ise gazetecilerin yaptığı işin önemli olduğunun farkında ve bilincinde olduklarına değindi.

Birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Öge, şunları aktardı:

"Bu birlikteliği sağlayan Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni tebrik ediyor, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Dinde de sahih bilgilerin korunmasının ve topluma aktarılarak hafızalara kazınmasının ne kadar önemli olduğu yaşadığımız dönemde daha açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmakta. Burada aynı duyguları paylaşmak kadar aynı dili konuşmak da ulaşılması istenilen hedefe giden yolun önemli bir paydaşıdır. Sahih bilgilerin korunamaması ya da doğru bir şekilde anlatılamaması durumunda büyük tehditler ve tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Din dilini, gençlerin diliyle yakınlaştırıp temas ettirebilmemiz gerekiyor. Ancak bu sayede gençlerimizin dini daha iyi anlamalarını ve yaşamalarını sağlayabiliriz."

Öge, doğru kanallarla doğru iletişimin sağlanması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsanlara iyiyi ve güzeli sunarak onları bu yöne yönlendirmek büyük bir değerdir. Yaptığınız işin önemli bir boyutu da tebliğdir. Kur'an-ı Kerim de aslında bize haber veriyor. Sizlerin yayıncılık faaliyetleri de bu pencereden bakıldığında bizim işimizin en önemli paydaşlarından biridir. Hayırlı hizmetlerinizin devamlılığını diliyorum."

Selçuklu Müftüsü Bekir Derin ve Meram Müftüsü Zekeriya Koçak da KGC ile yapılabilecek her türlü faaliyete hazır olduklarını belirtti.

Müftülerden Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyareti

Müftülerden Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyareti

Müftülerden Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne nezaket ziyareti

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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