MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA
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MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İlçedeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde görültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklara tepki gösterdi. Müezzin, çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı. Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.

MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA
MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA
MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA
MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MÜEZZİNİN CAMİDE ÇOCUĞU DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLERE ÇİFTE SORUŞTURMA - Haberler
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