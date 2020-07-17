Müebbet ile yargılanan aile suçlamaları kabul etmedi
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Müebbet ile yargılanan aile suçlamaları kabul etmedi

Bursa'da bir hafta arandıktan sonra cesedi ormanlık alanda gömülü olarak bulunan İbrahim Karakoç'u (45) öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan üçü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Müebbet ile yargılanan aile suçlamaları kabul etmedi
17.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:31

Bursa'da bir hafta arandıktan sonra cesedi ormanlık alanda gömülü olarak bulunan İbrahim Karakoç'u (45) öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan üçü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Geçen mart ayında, Osmangazi'ye bağlı Karabalçık ve Selçukgazi köyleri arasındaki ormanlık alanda toprağın kazıldığını fark eden mahalleli, bölgeye gittiklerinde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, yapılan araştırma sonunda cesedin bir hafta önce kayıp başvurusu yapılan İbrahim Karakoç'a ait olduğunu tespit etti. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Karakoç'un cep telefonundaki son aramalarından yola çıkan polis, Mustafa Altın (54), eşi Selda Altın (48), stajyer avukat oğulları Semih Altın (29) ile İsmail Melih Şimşek ve Şimşek'in eski eşi Sevim K.'yi (39) gözaltına aldı. Sorgularının ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Mustafa Altın, oğlu Semih Altın ve İsmail Melih Şimşek tutuklandı. 2 kadın şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün görülen ilk duruşmasına haklarında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Mustafa Altın, Semih Altın ve İsmail Melih Şimşek, cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Tutuksuz sanıklar Selda Altın ve Sevim K. ile müşteki Nezahat Karakoç ve iki oğlu da duruşma salonunda hazır bulundu. İlk savunmasını yapan Mustafa Altın, İbrahim Karakoç'u kendisinin öldürmediğini, suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mustafa Altın, Karakoç ile kendisine icra takibi başlattığı için bir araya geldiklerini belirterek, "Bana benimle herhangi bir sorunu olmadığını, Ali F.'nin adamı olduğunu ve o ne derse onu yaptığını söylemişti. Benim bu suçla herhangi bir alakam yok" dedi. Altın, maktulün gömüldüğü yerin yakınında tespit edilen ve aracına ait olduğu iddia edilen lastik izleri ile igili olarak da "Bütün lastikler birbirine benzer" dedi.

Stajyer avukat Semih Altın da, eğitimi için 8 yıldır yurt dışında bulunduğunu, Türkiye'ye dönüp avukatlık stajını yaptığını, bir ay sonra avukat olmaya hazırlanırken bu hadisenin meydana geldiğini anlatarak, "Öldürme ve yağma suçlarıyla ilgim yok. Suçu kim işlediyse açığa çıkarılmasını istiyorum. Ben adalet insanıyım. Hayatım boyunca kavgaya bile karışmadım. Suçsuzum" diye konuştu.

Delilleri sakladığı iddia edilen tutuksuz sanık Selda Altın ise, "Eşim bahçede çalışır, ben de rutin olarak kıyafetlerini yıkarım. Normal temizlik işlerimi yaptım. Böyle bir suç işlendiğinden haberim yoktu. Gizleme ya da yok etme kasdıyla hareket etmedim. Beraatimi istiyorum" dedi.

Tutuklu sanık İsmail Melih Şimşek'in boşandıktan sonra da birlikte yaşamaya devam ettiği Sevim K, olay tarihinden önce Mustafa Altın'ın evlerine geldiğini söyleyerek, "Ben onlara kahve yaparken Mustafa, kendisi hakkında icra takibi yapan kişiden bahsederek, 'Gel bu adamı alalım, buna imza attıralım. İcraya koyalım, 7 gün sonra bırakırız' dedi" şeklinde konuştu.

Olayın gerçekleştiği akşam İsmail Melih Şimşek'in eve geldiğini anlatan Sevim K., "İyi görünmüyordu, ne olduğunu sordum. Mustafa'ya icra takibi yapan kişinin yanına gittiklerini söyledi. Mustafa'nın İbrahim Karakoç'un başına vurduğunu, bir yere kadar gittikten sonra onu aracına aldığını ve Melih'e devam etmesini söylediğini anlattı" dedi.

Duruşmada söz alan maktulün eşi Nezahat Karakoç da, sanık Mustafa Altın'ın 2018 yılında evlerine gelerek, kendilerini tehdit ettiğini, eşinin öldürülmeden önce de alıkoyulduğunu ifade etti. Karakoç, "Mustafa Altın eşime, kendisine yaptığı icra takibinden dolayı husumet besliyordu. Olay günü en son akşam saatlerinde beni arayarak otobüse bindiğini söyledi. Gelmeyince şüphelendim, gidip şikayetçi oldum. Ben eşimin başına bir iş geldiyse onun yaptığına emin olduğum için kolluk kuvvetlerine de bildirdim" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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