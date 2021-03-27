Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı

Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL - Haberler | Güncel
Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Ersin Ateş, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde Ersin Ateş, müdür yardımcısı olarak görev yaptığı Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı.

Bozyazı Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Ersin Ateş, eline aldığı fırçayla kurumu kendisi boyadı. 17 dalda yaklaşık bin kursiyerin eğitim gördüğü merkezin, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce ilaçlanarak temizlendiği kaydedildi. Kursların devam etmesi ve diğer hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesi için, HES kodu sorgulanarak kayıt yapıldığını kaydeden Müdür Yardımcısı Ateş, hem çalışanların, hem kursiyerlerin hem de vatandaşın sağlığı ve eğitim hizmetinin devam etmesi için Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun tavsiye ve talimatları doğrultusunda hassas olduklarını anlattı. Bunun toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizen Ateş, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Vatanını en çok seven, işini en iyi şekilde yapandır'. Ben de bu şekilde elimden geldiği kadar ne katkı sunabilirsem onu yapmaya çalışıyorum. İstiyorum ki en kısa zamanda insanlar daha ferah bir ortama gelsinler. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.Bozyazı Halk Eğitim Müdürlüğü'nde meslek edindirme ve yeteneği geliştirme adına, sabun şekillendirme, örgü, biçki-dikiş, bilgisayar, fotoğrafçılık, sınavlara hazırlık ve saz kursu gibi 17 dalda kurslar devam ediyor.


Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı
Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı
Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı
Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müdür yardımcısı, görevli olduğu Halk Eğitim Merkezi'ni boyadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 14:21:33. #1.16#
title