Müdür Ömer Turan Aydın'a atandı
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Müdür Ömer Turan Aydın'a atandı

31.10.2020 12:14 | Son Güncelleme: 31.10.2020 12:17
Müdür Ömer Turan Aydın'a atandı

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Aydın'a tayin edildi.

Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ömer Turan, Aydın'a tayin edildi.

Sosyal medya hasabından veda mesajı yayınlayan Turan, "28 Şubat 2013 ten bugüne büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevinden ayrılıyorum. Yeni görev yerimiz Aydın. Bakanımızın tensipleriyle Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirildim. Rabbim utandırmasın. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya, ömrü hayatımızda dünya-ahiret dostlukları barındıracak bir ecdat diyarı olarak her daim gönlümüzde yeri olacaktır. Görevimiz süresince bizlerden desteklerini esirgemeyen ve çalışma şerefine ulaştığım valilerime, milletvekillerimize kamu-kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticilerine, kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve tüm Kütahyalı hemşerilerime çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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