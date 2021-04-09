Müdür Dağdeviren'den şer güçlere boş hayal vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müdür Dağdeviren'den şer güçlere boş hayal vurgusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Müdür Dağdeviren'den şer güçlere boş hayal vurgusu

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Umudunu vatanımızı ve milletimizi bölmeye bağlamış şer güçler, boş hayallerini asla gerçekleştiremeyeceklerdir" dedi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Umudunu vatanımızı ve milletimizi bölmeye bağlamış şer güçler, boş hayallerini asla gerçekleştiremeyeceklerdir" dedi.

Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle yayımladığı mesajında şehitlere vurgu yapan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve geçmişten günümüze bütün şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı arz ederim. Aziz şehitlerimizin yadigarı şehit ailelerimize başsağlığı diler, kendilerinin ve şanlı gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istirham ederim. Hassaten teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü olması münasebetiyle şehit polislerimize rahmet, ailelerine sabır ve metanet, gazi ve emekli olan teşkilat mensuplarımıza sağlık ve afiyetler dilerim. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin canları, malları, ırzları ve aziz vatanımızın emniyet ve huzuru bizlere emanettir. Bu anlamda devletine sadakatle bağlılıktan, insan hak ve hürriyetlerine saygıdan taviz vermeyen teşkilatımız, ilelebet aynı azim ve kararlılıkla kutlu emanetlerini korumaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Dağdeviren, "Umudunu vatanımızı ve milletimizi bölmeye bağlamış şer güçler, boş hayallerini asla gerçekleştiremeyeceklerdir. Suça, suçlulara ve şer güçlere karşı mücadelemiz hukuka uygun olarak, milli irademizin emrinde ilanihaye sürecektir. Malatya halkımız emin olsunlar ki huzur ve güvenliklerini sağlamak için bütün teşkilatımız en zor şartlarda bile göz kırpmadan vazifesini yerine getirecektir. Bu uğurda silahı, bayrağı ve namusu üzerine yemin eden emniyet teşkilatımız, canı pahasına yeminine sadakat gösterecektir. Bu vesile ile bu kutsal görevi birlikte ifa ettiğimiz Malatya Emniyet Teşkilatımızda görev yapan teknisyeninden, bekçisine ve emniyet hizmetlerindeki her rütbedeki personelime, görev disiplinleri ve görev aşkları için teşekkür eder, 176. kuruluş yıl dönümlerini kutlarım. Rabbim huzurumuzu, dirliğimizi, varlığımızı, birliğimizi tehdit eden her türlü şerden, hastalık, kaza ve belalardan milletimizi, devletimizi, ülkemizi, Malatya'mızı ve teşkilatımızı korusun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müdür Dağdeviren'den şer güçlere boş hayal vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:47:32. #1.15#
title