Mudanya'da son yağışlar sulama göletine can suyu oldu
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Mudanya'da son yağışlar sulama göletine can suyu oldu

18.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:52
Mudanya'da son yağışlar sulama göletine can suyu oldu

Bursa'nın Mudanya yaklaşık 45 yıldır kırsal üç mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuruyan gölet, son günlerdeki yağışlarla tekrar sulak alan görünümüne kavuşmaya başladı.

Bursa'nın Mudanya yaklaşık 45 yıldır kırsal üç mahallenin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan ve geçen yıl kuruyan gölet, son günlerdeki yağışlarla tekrar sulak alan görünümüne kavuşmaya başladı.

1977 yılından bu yana kırsaldaki Dedeköy, Hasköy ve Ülkü mahallelerinin tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan gölet, yağmur ve kar sularıyla besleniyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ülkü Mahallesi'nde on binlerce dönüm arazide bulunan zeytin ile şeftali, üzüm gibi meyve ağaçlarının sulandığı gölet, geçen yıl tamamen kurumasının ardından kış yağışlarıyla adeta yeniden canlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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