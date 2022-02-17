Mudanya'da kaçak tütün ve binlerce dolu makaron ele geçirildi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak tütün ve dolu makaronlar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak tütün ihbarı dolayısıyla ilçe merkezinde yaptıkları takip sonucu bir iş yeri ve deposuna baskın düzenledi.

Bu adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda bandrolsüz nargile tütünü ve puro ile şeffaf poşetler içinde toplam 100 kilogram açık kıyılmış tütün bulundu. Ayrıca, iş yerinde ve depoda ele geçirilen 36 bin 440 adet dolu makaron muhafazaya alındı.

Hakkında yasal işlem başlatılan şüpheli E.Ö, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.