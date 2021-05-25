Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor

Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyenin girişimiyle deniz salyası (müsilaj) temizliği başlatıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyenin girişimiyle deniz salyası (müsilaj) temizliği başlatıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSTAÇ'a bağlı tekneyle başlatılan keşif ve temizlik çalışmasının ilk durağı, ilçe kırsalındaki Eşkel Mahallesi sahili oldu.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi botunun eşlik ettiği bölgedeki çalışmalarda toplanan müsilaj, Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda bekleyen çöp taksi aracına boşaltıldı.

Çalışmanın bir hafta sürmesi planlanıyor.

Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Fahrettin Altun
Magazin Alişan Prens Harry Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mudanya'da denizde müsilaj temizliği yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 16:36:50. #1.13#

title