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Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

Mudanya AK Parti Genişletilmiş Divan Meclisi toplantısı, Uğur Mumcu Kültür Merkezinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Mudanya Ak Parti Genişletilmiş Divan Meclisi toplantısı, Uğur Mumcu Kültür Merkezinde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Divan Toplantısına Bursa AK Parti Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa AK Parti İl Başkan Vekili Cemile Yiğit, AK Parti İlçe Yönetimi, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı. Başkanlığını Alper Büktel'in yaptığı divan kurulunda, seçim kurulu Başkanı Mehmet Baysan, ilçe yöneticisi Rıdvan Sakin, kadın kolları Başkanı Gülcan Adaklı, Gençlik Kolları Başkanı Semih Bozdemir görev aldı.

Mudanya AK Parti İlçe Başkanı İnci Söğütlü, "Birlik ve beraberlik bizim için çok önemli. 2023 hedeflerine ulaşmak için her türlü zorluklara göğüs gererek başarılı olmalıyız. Bu yolda küskünlükler, dargınlıklar olabileceğini bütün bunların hep birlikte üstesinden gelerek Mudanya'da 2023 hedeflerine başarıyla ulaşacaktır. 2053 ve 2071 için evlatlar yetiştiriyoruz. AK Parti, emin ellerde" dedi.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Murat Demir, Büyükşehir Belediyesi olarak Mudanya'yı 17 ilçeden ayırmadıklarını var güçleriyle Mudanya'ya yatırımlarını sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, "Bugün parlamenter sistem geri gelsin diyerek, 357 oyla cumhurbaşkanı seçilen bir meclisi Anayasa Mahkemesine verip seçimi iptal ettirenler parlamenter sistemden bahsedemezler. Bu gün kendi kendine yeten bir Türkiye var, yalanlarla dolanlarla iktidar olunmuyor. 'gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar' sözü afet bölgelerinde çadır yok derken arka plandaki Kızılay çadırlarını görmeyenler, yangında helikopter yok derken havadan geçen helikopteri duymayanlar için söylenmiş olmalıdır" dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemile Yiğit ise Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mahalle temsilcilerine verdiği öneme değindi. - BURSA

Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı

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