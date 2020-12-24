Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor 44. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Mucize Doktor 44. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman'ı Ali'ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda'nın konferanstan dönüşü Tanju'nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman'la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali'nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo'yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi'nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 44. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından yayımlanır yayımlanmaz sitemizde yer alacaktır.