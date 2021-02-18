Mucize Doktor Taner Ölmez diziden mi ayrılıyor? Ali Vefa ölüyor mu? Mucize Doktor Ali Vefa (Taner Ölmez) kimdir, nereli?

Mucize Doktor yayınlanan yeni fragmanında Ali Vefa yoğun bakıma kaldırılıyor. Vatandaşlar Ali Vefa'ya ne olacak merak etti. Peki Mucize Doktor Ali Vefa ölecek mi, diziden mi ayrılıyor? Mucize Doktor Taner Ölmez diziden mi çıkacak? Taner Ölmez kimdir, nereli, kaç yaşında?

Mucize Doktor Taner Ölmez diziden mi ayrılıyor? Ali Vefa ölüyor mu? Mucize Doktor Ali kimdir, nereli? Taner Ölmez'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA ÖLÜYOR MU, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin başrol oyuncusu Ali Vefa'nın yoğun bakımda görülmesi dikkat çekiyor. Ancak konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Yeni bölümde neler olacağını izleyeceğiz.

MUCİZE DOKTOR ALİ VEFA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Ali Vefa karakterini " Taner Ölmez " canlandırmaktadır.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

9 Ağustos 1986'da İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare'in ''Bir Yaz Gecesi Rüyası'' oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ''Gıyabettin'' karakterini canlandırdığı ''Kapalıçarşı'' projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ''İstanbul'un Altınları'' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında, Osman Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ''Uzun Hikaye'' filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan'ın yönettiği ''Kayıp Şehir'' dizisinde canlandırdığı ''Sadık'' karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin'in yönettiği ''Medcezir'' dizisinde hayat verdiği ''Mert'' karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ''Muhteşem Yüzyıl – Kösem'' adlı dönem dizi projesinde ''Şehzade Osman'' rolüyle yer aldı.

Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn'in sahnelediği ''Katil Joe'' oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri'nde ''Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu'' ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü'nün yönettiği ''Kırık Kalpler Bankası'' sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ''Osman'' rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.

2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses'in hayatının konu edildiği ''Müslüm'' sinema filminde sanatçının kardeşi "Ahmet" rolünü canlandırdı.

Semaver Kumpanya bünyesinde "Semaver ve Kumpanya-Yeniden" oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak ''Dudullu Postası'' adlı internet dizisinde ''Tayfur'' karakteriyle yer almıştır.