Mucize Doktor ne zaman, saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor dizisi yayınlandığı ilk günden beri pek çok insanın favori listesine girmiş ve oldukça sevilmiştir. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

Mucize Doktor, otizimli bir gencin doktor olması ve bu konuda da farklılıklarını kullanrak oldukça başarılı hale gelemsini konu alır. Peki, Mucize Doktor ne zaman saat kaçta? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle!

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor dizisi yeni bölüm 41. bölümüyle 10 Aralık Perşembe saat 20:00 'da FOX TV ekranlarına gelecek. Yeni bölümü bugün izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Aşk acısı çeken Nazlı, Ali'nin yeni bir eve taşındığını ve kendini tamamen vakalara verdiğini öğrenir ve unutulduğunu hisseder. Bu sırada Ali'nin bambaşka bir derdi vardır; o da tuhaf, yeni komşusu Ezo'dur ve Ali ondan son derece rahatsızdır. Diğer tarafta yeni cerrahi şefi Ferda ve Ferman kendilerini tekrar bir cerrahi düellonun ortasında bulurlar. Bir vakanın Tanju'nun eski bir hastası olması işleri iyice karıştırır. Zaman süratle daralırken Nazlı, Ali'ye Ferman da Tanju'ya karşı doldukça dolar. Sonunda beklenen yüzleşmeler gerçekleşir. Ama bunların herkes için beklenmeyen sonuçları olacaktır.

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevilay olayı sosyal medyada bomba gibi patlar ve hem Tanju hem de hastane köşeye sıkışır. Durumu kurtarmak isteyen Tanju, Ferman'a zorlu bir vakayı alması için baskı yapar. Ama Ferman'ın başka planları vardır. Diğer tarafta Nazlı'yla ayrılığın boyutlarını yeni kavrayan Ali depresyondadır. Ama o da kendini Ferman'la tutuştukları garip bir cerrahi düellonun ortasında bulur.

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

MUCİZE DOKTOR KONUSU NEDİR?

Mucize Doktor dizisinde, abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen, yetimhanede büyüyen savant sendromlu Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıkları anlatılıyor.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

Doktor Ali Vefa - Taner Ölmez

Beliz Boysal - Hazal Türesan,

Demir - Fırat Altunmeşe

Açelya - Hayal Köseoğlu

Kıvılcım - Özge Özder

Tanju Korman - Murat Aygen

Selvi - Bihter Dinçel

Güneş - Korhan Herduran

Damla - Merve Dizdar Adil

Erinç - Reha Özcan

Ferman Eryiğit - Onur Tuna

Nazlı Gülengül - Sinem Ünsal