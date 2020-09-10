Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor yayın tarihi belli mi? M Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor bugün var mı?
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Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor yayın tarihi belli mi? M Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor bugün var mı?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan ve izleyicisini ekrana kilitleyen dizi Mucize Doktor, koronavirüs salgını sebebiyle çekimleri durduruldu ve yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı!

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor yayın tarihi belli mi? M Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor bugün var mı?
10.09.2020 19:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:49

Her Perşembe Fox Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Mucize Doktor'un yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Taner Ölmez ile Onur Tuna'nın yer aldığı Mucize Doktor'un çekimlerine yeni tip koronavirüs salgını sonrasında ara verilmişti. Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Peki, Mucize Doktor ne zaman başlayacak.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Corona virüsü yüzünden erken sezon finali yapan Mucize Doktor, 2. sezonu ile 17 Eylül'de tekrardan başlayacak. Dizinin yeni sezon ilk bölümü, 17 Eylül Perşembe günü saat 20.00'da başlayacak.

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor yayın tarihi belli mi? M Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor bugün var mı?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler. Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir. Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman'la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır. Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Mucize Doktor ne zaman başlayacak? Mucize Doktor yayın tarihi belli mi? M Mucize Doktor 2. sezon 3. fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor bugün var mı?

MUCİZE DOKTOR 2. SEZON 3. FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI KİMLER?

-Taner Ölmez

-Sinem Ünsal

-Hazal Türesan

-Murat Aygen

-Hayal Köseoğlu

-Fırat Altunmeşe

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