Mucize Doktor dizisine dahil olan Doktor Ela, sosyal medyada gündem oldu
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Mucize Doktor dizisine dahil olan Doktor Ela, sosyal medyada gündem oldu

Yasemin Özilhan, 'Doktor Ela' karakteriyle Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu. Yasemin Özilhan'ın diziye katılması ile izleyiciler büyük bir sürpriz yaşarken, sosyal medyada da "Doktor Ela" etiketi gündem oldu.

09.12.2019 19:53 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:53
Mucize Doktor dizisine dahil olan Doktor Ela, sosyal medyada gündem oldu

FOX ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Doktor dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. Yıllar önce Doktorlar dizinde "Doktor Ela" karakterini canlandıran , aynı karakter ile Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yasemin Özilhan'ın Doktor Ela karakteriyle diziye katılması ile izleyiciler büyük bir sürpriz yaşarken, sosyal medyada da "Doktor Ela" etiketi gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu etiket ile binlerce yorum ve fotoğraf paylaştı. "Doktor Ela" etiketi Türkiye gündeminde zirvede yer aldı.

"GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM"

Sosyal medyada duygularını dile getiren dizinin hayranları, "Mekanın sahibi geri döndü, Artık 90 bölüm rahat izlenir, gözyaşlarımı tutamıyorum" gibi yorumlarla mutluluklarını dile getirdiler.

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