Mucize Doktor'da Ferman'a ölümcül virüs bulaşıyor! Ali'nin sözleri herkesi duygulandırdı

29.01.2020 07:44 | Son Güncelleme: 29.01.2020 07:45

Yayınladığı ilk günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan FOX'un sevilen dizisi Mucize Doktor'un 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs benzeri bir salgın konu alınıyor. Doktor Ferman'ın da hastaneye gelen birinden virüs kapması diğer doktorları gözyaşlarına boğdu.

FERMAN'A ÖLÜMCÜL VİRÜS BULAŞTI

Uzakdoğudan gelen kişilerde görülen virüs çok hızlı şekilde hastaneye yayılıyor. Virüs, Dr. Ferman'a da bulaşıyor. Ferman tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölümle burun buruna geliyor. Dr. Ali Vefa ise acı haberle adeta hayatının ikinci şokunu yaşıyor.

"YAZIK DEĞİL Mİ BANA?"

Yıllar önce abisini kaybettiği için yıkılan Ali Vefa, bu sefer de Ferman'ın ölüm korkusuyla büyük üzüntüye kapılıyor. Virüsün kendisine bulaştığını anlayan Ferman, başkalarına geçmesini engellemek için kendini negatif basınç odasına kapatıyor. Kaptığı virüsten dolayı aniden rahatsızlanan Ferman, tedavisi olmayan hastalık nedeniyle ölüme yaklaşıyor. Ali Vefa ise Ferman'a "Niye dikkat etmedin kendine. Bir kere kaybettim abimi bir daha mı kaybedeceğim. Yazık değil mi bana?" diyerek sitem ediyor.

MUCİZE DOKTOR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bir sır yüzünden Betüş'ün ameliyatı yapılamaz ve Adil kurul toplamak zorunda kalır. Bu sırada acile kahramanlık yapmaya çalışırken ağır yaralanmış bir adam gelir. Ama adamın sakat kalmasını önleyecek bir prosedür henüz icat edilmemiştir. Ferman yine de vazgeçmez ve asistanlar arasında bir yarış başlatır.

Diğer tarafta Ali'nin birinden hoşlandığını öğrenen Betüş onu sevdiğine açılması konusunda sıkıştırır. Sonunda bütün gerçekler ortaya çıkar ve Betüş hastaneden kaçar.