Mucize Doktor 8. bölüm izle! Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

01.11.2019 08:57

Sevilen dizi Mucize Doktor 8. bölüm ile geçtiğimiz akşam izleyenle buluştu. Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Ali'nin yeni deneyimler yaşayacağı Mucize Doktor 8. bölüm izleyenleri ekrana kilitledi. Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mucize Doktor yeni bölüm izle! Mucize Doktor 8. bölüm izle!

MUCİZE DOKTOR 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.

MUCİZE DOKTOR 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor 8. Bölüm sonrası izleyiciler Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. Mucize Doktor 9. bölüm fragmanı yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN…

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Muzice Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

TANE ÖLMEZ/ ALİ

ONUR TUNA/ FERMAN

SİNEM ÜNSAL/ NAZLI

REHA ÖZCAN/ ADİL

MURAT AYGEN/ TANJU

HAZAL TÜRESAN/ BELİZ

ÖZGE ÖZDER/ KIVILCIM

BİHTER DİNÇEL/ SELVİ

HAYAL KÖSEOĞLU/ AÇELYA

FIRAT ALTUNMEŞE/ DEMİR

KORHAN ERDURAN/ GÜNEŞ