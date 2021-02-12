Mübarek 3 aylar mesajları! Recep ayı ve üç aylar sözleri, mesajları! En güzel 3 aylar dini sözleri!
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Mübarek 3 aylar mesajları! Recep ayı ve üç aylar sözleri, mesajları! En güzel 3 aylar dini sözleri!

12.02.2021 18:36 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:40
Mübarek 3 aylar mesajları! Recep ayı ve üç aylar sözleri, mesajları! En güzel 3 aylar dini sözleri!

3 aylar sözleri ile manevi açınızı genişletebilir ve bu sözleri okuyarak hayata bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Sizler için en güzel 3 aylar sözleri ve mesajları nelerdir onları derledik. 3 aylar mesajları, 3 aylar sözleri! En güzel 3 aylar dini sözler! En iyi Recep ayı sözleri! Resimli 3 aylar Recep ayının ilk gecesi sözleri!

3 aylar sözleri! En güzel dini sözler! Resimli, güzel, anlamlı, manalı mübarek 3 aylar mesajları ve sözleri! Sevdiklerinize, arkadaşlarınıza ve akrabalarınıza gönderebileceğiniz en güzel 3 aylar mesajları haberimizde!

2021 3 AYLAR SÖZLERİ!

- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

- "Allah'ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

- Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

Mübarek 3 aylar mesajları! Recep ayı ve üç aylar sözleri, mesajları! En güzel 3 aylar dini sözleri!

- Ruhu Aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan, Üç ayların mübarek olsun..

- Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim.

- Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

- Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

- İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Mübarek 3 aylar mesajları! Recep ayı ve üç aylar sözleri, mesajları! En güzel 3 aylar dini sözleri!

- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

- Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

- Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

- Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Mübarek 3 aylar mesajları! Recep ayı ve üç aylar sözleri, mesajları! En güzel 3 aylar dini sözleri!

- Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

- Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

- "Ahir zaman kardeşlerimi özlüyorum!" demiştin ya… İşte o ahir zamandan sesleniyoruz sana Ya Rasülallah! Tek derdim "kardeşlerim" dediklerinden olabilmek… Bu günahkar ümmetinden razı olman… Üç Ayların tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğimle…

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