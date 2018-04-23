Mübadil Yemekleri Kitapta Toplandı

Didim Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan, Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) tarafından projelendirilen ve İlçe genelinde kapı kapı dolaşılarak 60 yemeğin hazırlanma sürecinin anlatıldığı "Mübadil Lezzetler Didim" kitabı okuyucularıyla buluştu.

Meandros Restaurantta düzenlenen tanıtım ve imza gününe Didim Belediye başkanı Deniz Atabay, Seferihisar belediye başkanı Tunç Soyer, Didim ilçe emniyet müdürü Serkan Demircioğlu, Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği başkanı Gülay Zübeyde Yalçın, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş ve çok sayıda mübadil torunu katıldı.

Günün anlam ve önemine değinen Mübadil Lezzetler kitabının yazarı Bikem Öğünç "Bu kitap benim olduğu kadar, burada olan herkesin Bana çok yardımcı oldular hepimizin eseri. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için umarım beğenirsiniz, umarım severek okursunuz, umarım gelecek nesillere güzel bir şey aktarmışızdır." dedikten sonra kitapta emeği geçen herkesin tek tek ismini dile getirerek teşekkür etti.

Rumeli Derneği Başkanı Gülay Zübeyde Yalçın ise "Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği olarak, mübadil torunları olarak, kitaptaki yemek tariflerinin birçoğunu bizler verdik, emeği geçen bütün arkadaşlara, Rumeli Derneğinin üyelerine, yazarımıza, Sevinç hanıma herkese çok teşekkür ederim. Kitapta mübadil yemeklerini bulacaksınız 1934'te Yoran'a (eski adıyla Didim) gelen atalarımızın yaptığı yoksul yemekleri göreceksiniz. Umarım kitabı severek okursunuz." dedi.

Mübadil Lezetler kitabının oluşturulma aşamasını anlatan Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Rumeli Derneği başkanı Gülay Zübeyde Yalçın'la Mübadil ve Mübadele ile ilgili birçok şey konuştuklarını söyleyerek "Gülcemal Vapuruna binip de 1924'te buraya Selanik'ten, Kovela'dan Yunanistan'ın birçok bölgesinden gelen insanlarımız, burayı kendilerine yurt bildiler; ama tabii ki oradaki kültürlerini buraya taşıdılar. Zaten mübadeleler, göçler bir kültür alışverişidir. Didim çok hızlı büyüyor, tabiiki bu hızlı gelişim süreci içerisinde buranın asli unsurları olan mübadillerin kültürünü buranın kadim kültürü olduğu için, unutturmamak gerektiğini ben de dışarıdan gelip burayı kendine yurt edinmiş bir insan olarak çok önem veriyorum. bikem arkadaşımızın çok uzun bir süre çalışması sonucu bu kültürün kadim yemekleri bu kitabın içerisinde böylece vücut bulmuş oldu." diye ifade etti.

Mübadillerin ilk adım attığı yer olarak bilinen Kovela Limanı'nda bir canlandırma anıtı yapılacağını söyleyen Atabay"Kovela Limanı'nda bir ilk adım anıtı yapacağız ve o ilk çıkışı orada bir şekilde canlandıracağız" dedi.

Mübadelenin çok büyük bir travma olduğunu kaydeden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise; "Mübadele belki de bu topraklardaki en büyük travmalardan biri, gerçekten çok büyük acılar ve çok büyük bedeller ödenerek yaşanmış çok büyük bir travma, muazzam bir kültürü var, bu kültür birikimi bu hız çağında yok olup gidiyor. Böyle gencicik bir hanımefendinin bu hikayeyi kitaplaştırması ve arkasında büyük bir destekle bunu bu kadar unutturmayacak bir hale getirmesi çok büyük bir başarı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmalar bittikten sonra kitapta emeği geçenlere plaket takdim edildi. Daha sonra ise, Bikem Öğünç kitabın tanıtımını yaparak, imzaya sundu.

Kitapta Didim ve mahallelerinde, hangi mevsimde ne yeneceği ve hazırlanma sürecinin anlatılırken Bikem Öğünç tarafından kaleme alınan, Zeynep Seda Çakır tarafından fotoğraflanan "Mübadil Lezzetler Didim" kitabı Didim'in tanıtımına da katkı sağlayacak. - AYDIN