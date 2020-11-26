Muammer, tüm organları ters doğdu
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Muammer, tüm organları ters doğdu

26.11.2020 08:20 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:36
Muammer, tüm organları ters doğdu

Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu 15 günlük Muammer Fatih Arslan bebek, tüm iç organları ters olarak dünyaya geldi.

Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu 15 günlük Muammer Fatih Arslan bebek, tüm iç organları ters olarak dünyaya geldi. 20 bin doğumda bir görülen, 'ayna' olarak adlandırılan bu durumdaki minik bebeğin kalbi dahil, iç organlarının tamamının ters yerde oluştuğu tespit edildi.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Sadık Süleyman Arslan ve Gülay Arslan çiftinin üçüncü çocuğu Muammer Fatih, tüm iç organları ters dünyaya geldi. 15 gün önce özel bir hastanede dünyaya gözlerini açan bebeğin ilk muayenesinde, kalbinin sağ tarafta olduğu tespit edildi. Arslan bebeğin, röntgen ve tomografisi çekildiğinde, kalbinin yanı sıra iç organlarının tamamının ters yerde olduğu belirlendi. Bununla birlikte zatürre teşhisi konulan minik bebek, hastanenin yeni doğan yoğun bakımında gözlem altına alındı.

BEBEĞİN YAŞAMINI OLUMSUZ ETKİLEMEZ

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Bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eroğlu, tedavisi hakkında bilgi verdi. Eroğlu, organlarının ters olmasının bebeğin, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik yaşamında olumsuz bir etki yaratmayacağını anlatarak, şöyle konuştu:

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"Kalbin sağda olması ara ara gördüğümüz ve yaşadığımız normal olasılıklardan. Fakat tüm organların tam ters yerde olması 20 binde bir görülebilecek olasılık. Bebeğin karaciğeri ve safra kesesi sağda olması gerekirken solda, mide ve kalın bağırsak sol tarafta olması gerekirken sağda oluşmuş. Sağ alt köşede bulunan apandist ise sol köşede. Yani bebeğimizde tüm organlar 'ayna' diye tabir edilen düzende, her biri tam ters yerlerde. Aileye ilk bilgiyi verdiğimizde oldukça tedirgin oldular. Fakat bebeğin yaşamını olumsuz etkileyecek bir durum olmadığını anlattığımızda rahatladılar. Bebek şu an yeni doğan yoğun bakımda müşahede altında. Birkaç gün içinde taburcu edip, anne ve babasına kavuşturacağız. Fakat bebeklik ve çocukluk yaşlarında ailenin dikkat etmesi gereken unsurları da kendilerine anlattık. Allah korusun bebeğin başına bir kaza veya başka bir şey gelirse, doktoruna mutlaka iç organlarının ters olduğunu söylemeleri konusunda kendilerini uyardık ki teşhis hızlı konulabilsin."

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Muammer bebeğin üçüncü çocukları olduğunu anlatan Gülay Arslan, "İlk duyduğumda inanamadım. Çok korktum. Ama doktorumuz sağlığını etkileyecek bir şey olmadığını, sadece birkaç konuda dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatınca rahatladım. Bebeğimin organları ters olduğu için olabilecek bir hastalık veya doktor müdahalesi gerekirse organlarının ters olduğunu söylememizi istediler. Bebeğimin durumuna göre bir yaşam standardım olacak" diye konuştu.

Minik Muammer'in babası Sadık Süleyman Arslan ise doktorların sözlerinin içine soğuk su serptiğini söyledi. Kontrollerin ardından bebeğin organlarının ters olduğunu öğrendiklerinde şok olduklarını söyleyen Arslan, "Doktorumuz müşahede altına aldı ve kontrolleri yapıldı. İlk haber aldığımızda hüzün oldu. Ama doktorumuz hayati bir tehlikesi olmadığını söyleyince rahatladık. Şimdi taburcu olacağı günü bekliyorum. Bebeğimi cam kuvözün arkasında uzaktan gördüm" dedi.

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Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu
Muammer, tüm organları ters doğdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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