Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
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Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Dünya

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin Sampdoria, Perugia, Udinese gibi İtalyan kulüplerinde kısa süre top koşturan oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı.

AA'ya açıklamada bulunan güvenlik kaynakları, 48 yaşındaki Sadi Kaddafi'nin Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığını aktardı.

LİBYA MİLLİ TAKIMI FUTBOLCUSUYDU

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

NİJER, LİBYA'YA İADE ETMİŞTİ

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçmayı başardı ancak Libyalı makamların girişimleriyle 2014'te yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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