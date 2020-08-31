"Muallim" filminin çekimleri Kula'da devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Gökçek'i küplere bindiren video! Paylaşıp suç duyurusu çağrısı yaptı

"Muallim" filminin çekimleri Kula'da devam ediyor

Kültür Bakanlığınca desteklenen "Muallim" filmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Manisa'nın Kula ilçesinde çekiliyor.

31.08.2020 16:35 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:41

Kültür Bakanlığınca desteklenen "Muallim" filmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Manisa'nın Kula ilçesinde çekiliyor.

Osmanlı döneminin en güzel sivil mimari örneklerini barından Kula, yönetmen ve yapımcılarca tercih edilen ilçe olmayı sürdürüyor.

İlçe, son olarak Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata gibi oyuncuların yer aldığı Osmanlı'nın son döneminde Avrupa'ya mühendislik eğitimi için gönderilen bir gencin, bir Anadolu kasabasına öğretmen olarak tayinin çıkmasını konu alan, TRT'nin ortak yapımcılığını üstlendiği "Muallim" filmine ev sahipliği yapıyor.

Yönetmen Müslim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hikayenin bir sorun çözmek amacıyla çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Osmanlı'nın son döneminde gençler yurt dışına gönderildi, mühendislik eğitimi alsınlar, ülkelerine geri dönsünler ve ülkenin gelişimine katkıda bulunsunlar istendi. Ancak bu gençlerin bir kısmı, farklı ajandalarla geri döndüler. Burada küçük gördüğü, yukarıdan baktığı insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Öte yandan burada yaşayan insanlar onu tabii ki hoş karşılamıyorlar. Jön Türkler, o dönem Anadolu'da devletin içerisinde bulunduğu iç karışıklıklarının müsebbibi olarak görülüyor. Her iki tarafın da hoş karşılamadığı bir birliktelik aslında bu. Muallim filmini, bu temel üzerine inşa ettik. Sonra tabii ki halk ve muallim birbirleriyle etkileşim içerisine giriyorlar, birbirlerine dokunuyorlar. Sonrasında her iki tarafta da değişimler söz konusu oluyor."

Dönem filmleri için Kula'nın doğal bir plato olduğunu belirten Şahin, sokakları, tarihi evleri ve insanının yanı sıra filme sahip çıkan bir ilçe olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Müslim Şahin, Türkiye'nin pek çok noktasında araştırma yaptıklarını ve filmi baştan sona çekebilecekleri yerin Kula olduğuna karar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kula Belediyesinin ve halkın filme ciddi şekilde sahip çıktığını dile getiren Şahin, "Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ellerindeki imkanları bizler için seferber etti. İhtiyaç duyduğumuz tarihi evleri, sokakların hazırlanması ve destek noktasında ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Yerel halk da filme sahip çıktı, katkıda bulundu. Filmde oynayacak figüranların çoğunu halk arasından seçtik." dedi.

Kula'da daha önce yönetmen Halit Refiğ'in "Vurun Kahpeye", yönetmen Feyzi Tuna'nın "Tutku" ve Atıf Yılmaz'ın "Değirmen" filmleri çekilmişti.

'Muallim' filminin çekimleri Kula'da devam ediyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada 3. Sayfa
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi Yaşam
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor
Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız Dünya
Koronavirüs aşısını bulan Ruslardan bir güzel haber daha: Kasım-Aralık gibi uygulayacağız
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi Magazin
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
Melih Gökçek camide şarkı söyleyen kadının videosunu paylaşıp, suç duyurusu çağrısı yaptı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
İnsanlıktan nasibini almamış! Kimseye aldırış etmeden plajdaki çöp kutularını denize attı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
Mansur Yavaş'ın aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Göztepe, hisse devri için İsviçreli ve ABD'li şirketlerden teklif aldı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Öfkeden ne yapacağını şaşırdı! İşten çıkarıldığını öğrenince iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı
Küçücük çocuğa zorla alkol içirdi, utanmadan sosyal medya hesabından paylaştı
Yunus Bülbül, 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü' sözlerine açıklık getirdi
Yunus Bülbül, "Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü" sözlerine açıklık getirdi
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 2 yaralı, 8 gözaltı
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Konvoy yasağına rağmen şehir turunda havaya ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
Son Dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Papa Francis'in Doğu Akdeniz çağrısına destek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
Al Nassr, Mesut Özil'e yıllık 20 milyon dolar maaş teklif etti
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
İşte Benim Stilim'in yarışmacısı Nihal Candan'ın sevgilisi binadan düşüp yoğun bakıma kaldırıldı
Ameliyatsız zayıflama mümkün mü? Meltem Şarkışlalı, tek seansta 2 beden incelten TeslaSlim yöntemini anlattı
Ameliyatsız zayıflama mümkün mü? Meltem Şarkışlalı, tek seansta 2 beden incelten TeslaSlim yöntemini anlattı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Berat Albayrak Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fatma Girik Deniz Akkaya Demet Akalın Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Çocuk Kavga Bursa Ankara
Şu an buradasınız: "Muallim" filminin çekimleri Kula'da devam ediyor - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 16:45:26. #1.14#
title