Muaheze ne demek?

Koronavirüs'le mücadele devam ederken Covid aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında Muaheze Alman aşısı mı sorusu yer aldı. Peki, Muaheze ne demek?

Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken Muaheze Alman aşısı mı konusunu merak etti. İşte, detaylar.

MUAHEZE NE DEMEK?

Sözlükte "bir şeyi almak, tutmak, yakalamak" anlamındaki ahz kökünden türeyen muâheze "ayıplamak, kınamak; kişiyi suçu karşılığında cezalandırmak" mânasına gelir. Râgıb el-İsfahânî, Nahl sûresindeki (16/61) muaheze kavramını "elde edilen nimete şükredilmemesi halinde ceza mahiyetinde verilen karşılık" diye açıklamakta, İbnü'l-Esîr ise "işlenen günah yüzünden cezalandırılma, hapse atılma" anlamına geldiğini kaydetmektedir (en-Nihâye, s. 30). Fahreddin er-Râzî, aslında iki kişi tarafından ortaklaşa işlenen bir fiili ifade eden "mufâale" kalıbındaki muahezenin tek taraflı bir işlem olduğunu belirtmektedir. Ortaklığın söz konusu olması durumunda bu kavram, "Allah'ın günahkâr kişiyi cezalandırmasına karşılık günahkârın da O'ndan af dilemesi" anlamına gelir (Mefâtî?u'l-gayb, VII, 154). Kur'an'da ahz kelimesi türevleriyle birçok âyette yer almakla birlikte muaheze sadece dokuz yerde geçmektedir (M. F. Abdülbâki, el-Mu?cem, "e??" md.). Aynı şekilde ahz ve türevleri hadislerde de görülmekte (Wensinck, el-Mu?cem, "e??" md.), mufâale kalıbıyla kullanıldığı yerlerde "kulun sorumlu tutulup cezalandırılması" anlamına gelmektedir.