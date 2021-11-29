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MTF 10.Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür Taşar

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MTF 10.Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür Taşar

MTF 10. Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür TaşarÖzyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında Özgür Taşar, "Tasarım Pratiği: Şimdi ve Sonra" başlıklı sunumuyla 2 Aralık Perşembe günü bizlerle olacak.

MTF 10. Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür Taşar

Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında Özgür Taşar, "Tasarım Pratiği: Şimdi ve Sonra" başlıklı sunumuyla 2 Aralık Perşembe günü bizlerle olacak.

Etkinliğe ait saat ve zoom bilgileri aşağıdadır,

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