MTF 10.Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür Taşar
MTF 10. Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür TaşarÖzyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında Özgür Taşar, "Tasarım Pratiği: Şimdi ve Sonra" başlıklı sunumuyla 2 Aralık Perşembe günü bizlerle olacak.
MTF 10. Yıl Etkinlikleri-External Seminars-Özgür Taşar
Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi 10. yıl etkinlikleri kapsamında Özgür Taşar, "Tasarım Pratiği: Şimdi ve Sonra" başlıklı sunumuyla 2 Aralık Perşembe günü bizlerle olacak.
Etkinliğe ait saat ve zoom bilgileri aşağıdadır,
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