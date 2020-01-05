MTB Başkanı Özcan: "60 yıllık rüyamız gerçek oldu"

05.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:12

Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, yerli otomobil üretimine başlanmasıyla Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olduğunu belirtti.



MTB Başkanı Ramazan Özcan, yerli otomobil üretiminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, beş büyük şirket tarafından oluşturan bir konsorsiyum ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobil destek verdiklerini belirtip, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçek olduğunu vurguladı.



" Türkiye son zamanlarda, gerek savunma sanayide, gerek teknolojide, gerekse özel bilişim çağıyla ilgili çok ciddi anlamda önemli yatırımlar yapıyor " diyen Başkan Özcan, "Son zamanlarda özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda çıtayı çok yükselti. Bir taraftan bölgenin en önemli aktörü olama yolun da çevremizdeki bütün ülkelerdeki gelişmelere hamilik yapan hakim olan o bölgelerdeki ciddi anlamda stratejik kararlar alan bir ülke olama yolunda çok ciddi adımlar atıyor. Bir taraftan saniyede ülkeye çok anlamı adımlar atıyor. Cumhurbaşkanımız, özellikle bundan birkaç yıl önce, yerli otomobil konusunda yok mu babayiğit diye seslendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Otomobil Girişim Grubu diye bir grupla yerli ve milli otomobili yapamaya hazır olduklarını ifade ettiler" şeklinde konuştu.



MTB Başkanı Ramazan Özcan, " Tabi kimsenin olmaz diye nitelendirdiği, belki elli yıldır hayal ederken bile bu olur mu diye düşündüğümüz yerli ve milli otomobil konusunda 27 Aralık günü gerçekten çok önemli bir gelişme yaşadı. Yerli otomobilimizin tanıtımı gerçekleştirildi. Türk milletimizin buna nasıl sahiplendiğini hepimiz gördük. Uzun zamandır özellikle sanayide ve otomotivde aslında hayal ettiğimiz bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Tabi bunlar çok önemli gelişmeler, çok özel gelişmeler. Bu konuda Türkiye'yi muasır medeni seviyeye taşımak için büyük gayret gösteren bütün Devlet Büyüklerine müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.



Özcan, "Bizlerde kamu kurumları olarak Malatya Ticaret Borsası olarak bu yatırıma sahip çıkmak için ellimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Tabi biliyorsunuz henüz aracın seri üretimi başlamadığı için henüz piyasaya kullanım amaçlı sürülmediği için de mutlaka bunu da beklenilmesi gerekmektedir. Biz Malatya Ticaret Borası olarak İhtiyacımız olan gerek makam otosu olarak gerekse borsanın kullandığı ihtiyaç olarak gördüğümüz araçların tamamını yerli ve milli otomobilden temin etmeye hazırız. Bu konuda en ufak bir endişemiz yoktur. Bununla beraberde özellikle meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerimizin sosyal ve sivil hayata kendilerinin de kullandığı araçları da yerli ve milli otomobilden kullanmaya kesinlikle hazırız" ifadelerine yer verdi.



"Türkiye bölgesinde çok önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"



Türkiye'nin sorunlarına da dikkat çeken Özcan, "Ekonomide bir kısım daralma ve sıkıntılar olabileceğine dikkat çeken ir. Tarımda bir kısım problemler olabilir. Ama biz fotoğrafın büyüğüne bakmak zorundayız. Fotoğrafın büyüğüne bir taraftan bakarken, bir taraftan da içeride gerek sanayide, gerek tarımda dünyadaki bütün standartlarla yarışmak zorundayız. Ama son zamanlarda özellikle gerek savunma sanayide gerekse sanayide, gerekse otomobilde, gerekse askeri konular da Türkiye çok stratejik karalar alıyor. Bir taraftan Libya'yla ilgili çok anlamlı karar aldı. Teskere geçti ve onaylandı. Bir taraftan kanal İstanbul ile ilgili çok önemli bir kararın eşiğinde Türkiye. Bu konuda ciddi karalılıkla var kanal İstanbul projesinde. Bir taraftan üçüncü hava limanımızı yaptık, hayata geçirdik. Bunun devamında, yine Türkiye stratejik olarak kendi bölgesinde kendi coğrafyasında sınırlarının birlikte olduğu ülkelerdeki terör hadiselerini çözmeye çalışıyor. Bir taraftan Güneydoğuda PKK, YPG terör örgütüyle mücadele ediyor. Dolayısıyla fotoğrafın büyüğüne baktığımız zaman Türkiye bölgesinde çok önemli bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kararlı. Hükümetimiz bu konuda çok kararlı" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA