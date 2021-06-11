MSÜ 2021 Taban Puanları - MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ (Astsubay) taban puanları erkek ve kadın adaylar...
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MSÜ 2021 Taban Puanları - MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ (Astsubay) taban puanları erkek ve kadın adaylar...

MSÜ 2021 Taban Puanları - MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ (Astsubay) taban puanları erkek ve kadın adaylar...
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2021 MSÜ 2021 Askeri Öğrenci Temini 2.Seçim Aşamaları Tercih sonuçları erişime açıldı. Milli Savunma Üniversitesi 2021 Askeri Öğrenci Temini 2.Seçim Aşamaları Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kadın ve erkek MSÜ taban puanları ile baraj puanı merak ediliyor. Peki, MSÜ 2021 Taban Puanları - MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ (Astsubay) taban puanları erkek ve kadın adaylar...

Son dakika haberine göre, MSÜ tercih sonuçları 2021 açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar tercih sonuçları için sabırsızlanıyor. MSÜ tercih sonuçları 2021 araştırması günden güne artıyor.

MSÜ 2021 TABAN PUANLARI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının belli olmasıyla beraber taban puanları merak konusu. Kadın ve erkek adaylar için 2021 MSÜ taban puanları araştırılıyor. İşte MSÜ taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT/ GAZİ YAKINI TABAN PUANI
HAVA HARP OKULUSAYISAL326,09110293,48199
KHO,DHO,SGSAYISAL276,91794249,22615
KARA HARP OKULUEŞİT AĞIRLIK275,41420247,87278
HARP OKULLARI BAYAN ADAYLAR
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT/ GAZİ YAKINI TABAN PUANI
HAVA HARP OKULUSAYISAL357,93000322,13700
KHO,DHO,SGSAYISAL349,4515231450637
KARA HARP OKULUEŞİT AĞIRLIK348,28242313,45418
ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT/ GAZİ YAKINI TABAN PUANI
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYOSAYISAL23374273210,36846
KMYO VE HMYOEŞİT AĞIRLIK256,45575230,81018
BANDO ASTSUBAY MYO ADAYLARI
OKULPUAN TÜRÜTABAN PUANIŞEHİT/ GAZİ YAKINI TABAN PUANI
BANDO MYO
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)		EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ120120
BANDO MYO
(İlk Tercihi Bando Olan)		EN YÜKSEK PUAN TÜRÜ164,02766150

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika yapılan açıklamada şöyle denildi:

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2020 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okullarına başvuran adaylar, tercih ettikleri okullar ve MSÜ-2020 puan türleri göz önüne alınarak en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

3. Hava Harp Okulu adayları "Psikomotor Testi" ve "Öğrenci Seçme Uçuşuna" katılacakları için birinci tercihi HHO olan adaylar arasından MSÜ-2020 sayısal puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanmıştır.

4. Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2020 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan en yüksek puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

5. Şehit/ Gazi yakını olan adaylardan; taban puanın %90'ı ve fazlası olan adaylara da Şehit-Gazi Kontenjanından çağrı yapılmıştır. Gerekli belgeleri getirmeyen adayların işlemlerine Şehit/Gazi kontenjanından devam edilmeyecektir.

6. İkinci seçim aşamalarına aday çağrısı için okul ve puan türüne göre belirlenen taban puanları görmek için tıklayınız…

7. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığı (Bakanlıklar/Ankara) adresinde hazır bulunacaklardır.

8. Seçim Aşaması Faaliyetleri

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Psikomotor Testi,

3'üncü gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksek Okulu tercihi olan adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için).

c. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

ç. Pazar günlerine sınav planlanmamıştır.

9. Sınavlara gelirken getirmeniz gereken belgeleri görmek için tıklayınız…

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara su ve kumanya verilecektir.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

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MSÜ 2021 Taban Puanları - MSÜ taban puanları ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ (Astsubay) taban puanları erkek ve kadın adaylar... - Haberler
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