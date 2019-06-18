MSÜ 2. seçim aşaması için adaylara son uyarı! Gerekli evraklar nelerdir?

MSÜ askeri öğrenci temininde 2. seçim aşamasına az bir zaman kaldı. 13 Haziran'da MSB personel temin sayfasında 2. aşamaya çağrılan adaylara, 24 Haziran - 26 Temmuz 2019 arasında çağrıldıkları tarih ilan edildi. Adaylara, branşlara göre farklı testlerin uygulanacağı bu tarihe kadar bazı evrakların tamamlanması gerekiyor. Peki MSÜ 2. aşama için gerekli evraklar nelerdir?

GEREKLİ EVRAKLAR

1. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

3. MSÜ-2019 Sınav Sonuç Belgesi.

4. Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

5. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

a. Adayların spor yapmasında sakınca olmadığını gösteren "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

b. Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

6. Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

7. Şehit/ Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI ÖNCESİ ÖNEMLİ BİLGİLER

MSÜ 2. seçim aşamasına çağrılan adaylar, o tarihe kadar gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekir. Bunun dışında MSB tarafından yapılan açıklama ile adaylar, bazı konularda uyarıldı. Bunlardan bazıları şöyle;

Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

Seçim Aşaması Faaliyetleri

a.Hava Harp Okulu adayları için;

1. gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2. gün: Psikomotor Testi

3. gün : Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Diğer adaylar için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

* Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.