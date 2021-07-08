MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA Edition Ekran Kartını Piyasaya Sürüyor
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MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA Edition Ekran Kartını Piyasaya Sürüyor

MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA Edition Ekran Kartını Piyasaya Sürüyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

MSI, GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA Edition grafik kartını Japon izleyicileri için resmi olarak piyasaya sürdü.

MSI, GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA Edition grafik kartını Japon izleyicileri için resmi olarak piyasaya sürdü. Grafik kartı, ikonik kertenkele MUTO etrafında temalı MSI ve Toco LTD ile bir işbirliğidir.

MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM

MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM SE Godzilla Edition grafik kartı, yalnızca için tasarlanmış sınırlı sayıda bir modeldir. kart, Amazon Japonya'da 117.387 JPY'ye satışa çıktı ve bu da onu yaklaşık 1000 ABD Doları civarında tutuyor. Kart geçen hafta sızdırıldı ve şimdi Amazon listesi sayesinde daha detaylı resimlerini görebiliriz.

GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA sürümü, şu anda MSI'ın en üst düzey varyantı olan iyi yapılandırılmış ve iyi tasarlanmış SUPRIM soğutucusuna sahiptir.

Yeni ekran kartı LHR varyasyonunda gelir; bu, ETH ve BTC gibi madencilik algoritmalarını kısıtlayan yeni GA104 Amper SKU'larını salladığı anlamına gelir. MSI, kırmızı ve siyah renkli bir kaplama ve arka plaka sunan biraz daha temalı bir tasarımla gitti. Ayrıca arka plakada ve kutu paketinde en sevdiğimiz kertenkele canavarımızın bir resmi var.

Spesifikasyonlara gelince, GeForce RTX 3070 SUPRIM SE GODZILLA sürümü, 1830 MHz'e kadar saat hızına sahip 5888 CUDA çekirdeği (MSI'nin Dragon Center Extreme Performance modu ile 1840 MHz), 8 ile SUPRIM varyantı ile aynı kutudan çıktığı haliyle aynı özellikleri sunacak.

14 Gbps'de GB GDDR6 bellek ve 270W TGP. Kart, çift 8 pinli konektörlerle çalışır ve ayrıca kullanıcı özelleştirmesi için birkaç RGB paneli içerir. MSI ayrıca grafik kartını Godzilla temalı fare altlığı ve her SUPRIM kartıyla birlikte gelen VGA destek braketi gibi bir dizi aksesuarla bir araya getirecek.

Kaynak: Turkmmo

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