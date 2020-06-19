MSB: "Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker... MSB: "Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'PençeKaplan' Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

MSB: "Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'PençeKaplan' Operasyonu kapsamında komandoların terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Kahraman Komandolarımız teröristlerin ininde! PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren Komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA