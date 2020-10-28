MSB Kadın-Erkek subay alımı ilanı yayınlandı! Kadroları ve şartları nedir?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine Milli Savunma Üniversitesinde/Kuvvet Komutanlıklarında Görevlendirilmek Üzere subay alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru yapacak adayların ALES ve YDS puanlarına sahip olmaları gerekiyor. Peki kadroları ve şartları nelerdir?

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) tarafından uzun süredir beklenen açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, MSBbünyesine kadın-erkek adaylar arasından subay alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların ALES ve YDS puanlarına sahip olmaları gerekiyor. Peki kadroları ve şartları nelerdir?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından en az 4 yıl süreli M fakülte/yüksekokul bölümlerini bitirenler arasından dönem dönem muvazzaf/ sözleşmeli subay alımları yapıyor. Başvuru için KPSS şartı aranmaz iken bölümlere göre ALES ile YDS şartının arandığı görülmektedir. ALES puani olan adayların 70 ve üzerinde almış olması gerekiyor. ALES 2016 ile 2020 yılında yapılan ve sonucu açıklanmış sınavların bir tanesi yeterlidir. Yine YDS isteyen kadrolarda ise 2019 ya da 2020 yılında yapılan ve sonucu açıklanmış herhangi bir YDS sınavından adayın 85 ile üzerinde puan almış olması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

• Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

• Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

• Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak.

• Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

• Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

• Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

• Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak.

• Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

• Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

• 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik'teki diğer şartlara sahip olmak.,

ÖZEL ŞARTLAR NELER?

• 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmak, (boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4'dedir.)

• TABLO-5'te belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

• Daha önce Turk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkanılmamış olmak,

• Halihazırda veya daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

• Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında yedek subay ve yedek astsubay olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-6'da bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

• Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapmakta olanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-7'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

• Silahlı Kuvvetlerde Devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-8'de bulunan "uygun onaylı" nitelik belgesi almak,

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar ön başvurularını 10 Kasım 2020 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

• Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E- devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercihlerimi Göster" butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

• Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak, müracaat tarihinin sona ermesinden sonra oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır. Adaylar mezun oldukları kaynak okul programına uygun Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı (öncelikli) olarak tercih edecek,

Aday mezun olduğu kaynak okul programına uygun olmayan tercih yapamayacak olup, adayın tercih sayısı hakkı bitirdiği kaynak okul programına uygun tercih edebildiği sınıf/branş sayısı kadar olacaktır.

• On başvurusu kabul edilen adaylara MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

• Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

HANGİ KOMUTANLIKLARA ALINIYOR?

Yayımlanan ilanda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere tüm kuvvet komutanlıklarının mühendis ve öğretmen kadroları için subay alımı yaptığı görülmektedir. Sınıflar sadece mühendis ve öğretmen olduğu için adayların mutlaka mühendislik ya da öğretmenlik branşlarından mezun olması ve bu branşına uygun olan sınıfa başvuru yapması gerekmektedir. Sıralamalar en yüksek puan alandan en düşüğe doru yapılacak olup kontenjana göre aday mülakat, fiziki yeterlilik, sağlık kontrolleri için Ankara'ya çağrılacaktır. Milli Savunma Bakanlığı subay alımı ilanına müracaat etmek için hemen aşağıdaki link aracılığı ile resmi ilana ulaşabilirsiniz.