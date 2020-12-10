MSB'den, Azerbaycan'a özel video
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MSB'den, Azerbaycan'a özel video

10.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:39
MSB'den, Azerbaycan'a özel video

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlığın Azerbaycan'a özel hazırladığı video, Twitter hesabından paylaşıldı. "Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" mesajı ile paylaşılan videoda, Azerbaycan askerleri ve zafer kutlamaları yer aldı.

 


MSB'den, Azerbaycan'a özel video
MSB'den, Azerbaycan'a özel video
MSB'den, Azerbaycan'a özel video
MSB'den, Azerbaycan'a özel video
MSB'den, Azerbaycan'a özel video

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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