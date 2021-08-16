Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
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Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı'nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar, bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

Öte yandan Bakanlık kaynaklarından, Afganistan'la ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığına bağlı harekat merkezlerinin en başından beri faaliyette olduğu, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği bildirildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı
Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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