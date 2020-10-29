Cumhuriyet'in 97. yılında MSB'den duygusal paylaşım: Savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyet'in 97. yılında MSB'den duygusal paylaşım: Savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet

29.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 29.10.2020 09:49

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı video ile izleyenleri duygulandırırken "Türk milletimize hiç bitmeyecek saygı ve şükranla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde bize armağan edilen Cumhuriyet'in 97. yılında, tüm kahraman, gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Neredeyse bir asırdır kutladığımız Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir paylaşım da Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

"TÜM KAHRAMANLARIMIZI MİNNETLE ANIYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı videoda MSB, "Cumhuriyetimizin 97'nci yılında Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" bilgi notuna yer verdi.

MSB: '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'

"MASUMA YARDIM ELİ UZATMAKTIR CUMHURİYET"

Paylaşılan videoda şanlı Türk tarihi ve Atatürk'ten bahseden MSB şu ifadelere yer verdi:

"Savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet. Çok daha büyük işler yapmak için Anadolu'yu karış karış gezmektir. Karada havada ve denizde Türk milletinin emrinde olmaktır Cumhuriyet. Uçsuz bucaksız gökyüzünde dosta güven, düşmana korku salmaktır, çevrede olup bitenlere sessiz kalmayıp masum olan yardım eli uzatmaktır Cumhuriyet. 97. yılımızda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla kahraman Türk milletimize hiç bitmeyecek saygı ve şükranla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

MSB: '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'
MSB: '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun'
Cumhuriyet'in 97. yılında MSB'den duygusal paylaşım: Savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet

Kaynak: Anadolu Ajansı

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